29 января 2026
29 января 2026
Израиль

Адвокат родственника Давида Зини: "Мой клиент отвергает все подозрения"

Расследование
время публикации: 29 января 2026 г., 23:54 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 00:02
Адвокат родственника Давида Зини: "Мой клиент отвергает все подозрения"
Avshalom Sassoni/Flash90

Адвокат Асаф Кляйн, представляющий интересы родственника руководителя ШАБАКа Давида Зини в рамках дела о контрабанде товаров в Газу заявил, что его подзащитный отрицает все подозрения, включая подозрение в контрабанде.

"Мой клиент – человек с огромными заслугами, и главным для него было и остается благо Государства Израиль", – цитирует заявление адвоката Walla.

Напомним, ранее в четверг мировой суд Ашкелона разрешил опубликовать информацию о том, что один из подозреваемых является родственником руководителя Общей службы безопасности ШАБАК Давида Зини, однако ни имя подозреваемого, ни степень родства не сообщаются.

Суд разрешил опубликовать следующую информацию: "В эти дни расследуется дело в сфере безопасности с участием множества лиц, в рамках которого, по подозрениям, подозреваемые передавали товары из Израиля в Газу из корыстных побуждений. Один из подозреваемых является родственником главы ШАБАКа, однако глава ШАБАКа не имеет никакого отношения к самим подозрениям. Учитывая указанное родство, расследование в отношении подозреваемого ведет полиция Израиля, а не ШАБАК".

Израиль
