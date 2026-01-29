x
29 января 2026


последняя новость: 20:48

Израиль

"Громкое дело о контрабанде": один из подозреваемых – родственник главы ШАБАКа

Расследование
ШАБАК
время публикации: 29 января 2026 г., 20:04 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 20:19
"Громкое дело о контрабанде": один из подозреваемых – родственник главы ШАБАКа
Moshe Shai/FLASH90

Мировой суд Ашкелона, который рассматривает так называемое "крупное дело в сфере безопасности", связанное с контрабандой товаров из Израиля в Газу, разрешил разрешил опубликовать информацию о том, что один из подозреваемых является родственником руководителя Общей службы безопасности ШАБАК Давида Зини, однако ни имя подозреваемого, ни степень родства не сообщаются.

Суд разрешил опубликовать следующую информацию: "В эти дни расследуется дело в сфере безопасности с участием множества лиц, в рамках которого, по подозрениям, подозреваемые передавали товары из Израиля в Газу из корыстных побуждений. Один из подозреваемых является родственником главы ШАБАКа, однако глава ШАБАКа не имеет никакого отношения к самим подозрениям. Учитывая указанное родство, расследование в отношении подозреваемого ведет полиция Израиля, а не ШАБАК".

Напомним, что 27 января суд разрешил к публикации краткую информацию о совместном расследовании полиции и ШАБАКа, связанным с серьезными нарушениями в сфере безопасности. Была разрешена к публикации следующая фраза: "В эти дни расследуется дело о контрабанде товаров из Израиля в Газу, фигурантами в котором проходит множество подозреваемых".

За день до того Йосеф Зини, отец главы ШАБАКа Давида Зини, опубликовал необычное заявление: "У нас нет никаких сомнений, что все это грубая ложь. И даже если представят видео и фотографии, якобы доказывающие это, нет никаких сомнений, что все сфабриковано с целью навредить "подозреваемому" и его семье. Любой, кто поверит в эту историю, фактически помогает проливать кровь невинных!"

