Против тренера из Явне подали новую жалобу, но полиция закрыла дело

Еще одна пострадавшая подала жалобу на фитнес-тренера из Явне, похождения которого Израиль широко обсуждал около года назад, но дело было закрыто. Как сообщает Walla, дело о продаже интимных фото и видео из тренажерного зала в Явне, где тренер занимался сексом с клиентками, до сих пор находится на рассмотрении прокуратуры, которая не приняла решения.

Несколько месяцев назад был задержан еще один подозреваемый в торговле видеозаписями без ведома изображенных на них женщин. Напомним, по этому делу были задержаны несколько человек: группой злоумышленников руководил 36-летний Давид Камало из Ор-Йегуды. Группа торговала в мессенджере "Телеграм" видео и фотографиями из скандального фитнес-центра. Каждое видео стоило от 300 до 400 шекелей.

На этих видео был снят фитнес-тренер из частной студии в Явне, состоявший в интимных связях с десятками женщин. Женщины не знали, что их снимают, и не знали, что видео распространяются в интернете. Когда записи были обнародованы, распались несколько семей – многие клиентки тренера состояли в браке и растили детей.

Фитнес-тренер, ставший героем скандала, также подал в полицию жалобу и дал показания. Он подчеркнул, что не нарушил никаких законов, что все происходило по взаимному согласию, и что он является жертвой в данном случае. Он также удалил свои профили в социальных сетях, чтобы избежать излишнего внимания заинтересованной общественности.