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Ближний Восток

Палестинская делегация покинула Доху, переговоры остановлены

Заложники
Израиль
Газа
ХАМАС
Катар
время публикации: 29 июля 2025 г., 19:46 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 19:46
Палестинская делегация покинула Доху, переговоры остановлены
AP Photo/Abdel Kareem Hana, File

Рой Кейс, корреспондент медиакорпорации "Кан", со ссылкой на палестинский источник сообщил, что делегация ХАМАСа покинула Доху, где проходили переговоры по Газе и заложникам, и вернулась в Турцию. Представители Израиля и США вышли из переговоров на прошлой неделе.

По словам источника, в настоящий момент возобновление переговоров в ближайшее время не планируется. И даже с посредниками не ведется обсуждений планов по сектору Газы.

Во вторник, 29 июля, премьер-министр Израиля обратился к семьям заложников. В видеобращении к ним он заявил, что Израиль не прекращает усилий по возвращению из плена удерживаемых в Газе израильтян, но основным препятствием является ХАМАС."Он по-прежнему упорствует в своем отказе. Президент Трамп говорил об этом, Виткофф говорил об этом, мы говорим об этом – все, кто знаком с фактами, включая посредников, знают это. Мы не сдаёмся. Мы продолжим делать всё, что в наших силах, так или иначе. Мы обязуемся вернуть их домой", – заявил Нетаниягу.

Ближний Восток
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