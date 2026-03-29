Источники в Газе: БПЛА ЦАХАЛа атаковал цели на западе Хан-Юниса, убиты "полицейские"

Источники в Газе передают, что в ночь на 29 марта БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели в районе Аль-Мауаси, на западе Хан-Юниса, на юге сектора. Есть убитые и раненые.

В Газе заявляют, что были убиты трое "полицейских" и трое "мирных жителей", несколько получили ранения.

Объявлено, что удары были нанесены по двум контрольно-пропускным пунктам, установленным ХАМАСом.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.