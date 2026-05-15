15 мая 2026
последняя новость: 12:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
"Кан": начальник генштаба ЦАХАЛа во время войны с Ираном посещал ОАЭ

Война с Ираном
ЦАХАЛ
СМИ
ОАЭ
время публикации: 15 мая 2026 г., 11:06 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 11:06
Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир во время войны с Ираном посещал Объединенные Арабские Эмираты и встречался с высокопоставленными представителями ОАЭ, в том числе с президентом страны шейхом Мухаммадом бин Заидом, сообщил "Кан" со ссылкой на собственные источники.

По данным "Кан", визит Замира стал частью серии контактов израильских военных и политических руководителей с Абу-Даби в период операции "Рычание льва". Ранее сообщалось о тайном визите премьер-министра Биньямина Нетаниягу, поездках бывшего главы "Мосада" Дади Барнеа, главы ШАБАКа Давида Зини и израильской оборонной делегации.

Власти ОАЭ публично отрицали сообщения о визитах израильских высокопоставленных представителей и военной делегации. Однако, по оценке "Кан", серия таких сообщений указывает на углубление координации между Израилем и Эмиратами на фоне войны с Ираном.

