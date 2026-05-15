"Кан": начальник генштаба ЦАХАЛа во время войны с Ираном посещал ОАЭ

Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир во время войны с Ираном посещал Объединенные Арабские Эмираты и встречался с высокопоставленными представителями ОАЭ, в том числе с президентом страны шейхом Мухаммадом бин Заидом, сообщил "Кан" со ссылкой на собственные источники.

По данным "Кан", визит Замира стал частью серии контактов израильских военных и политических руководителей с Абу-Даби в период операции "Рычание льва". Ранее сообщалось о тайном визите премьер-министра Биньямина Нетаниягу, поездках бывшего главы "Мосада" Дади Барнеа, главы ШАБАКа Давида Зини и израильской оборонной делегации.

Власти ОАЭ публично отрицали сообщения о визитах израильских высокопоставленных представителей и военной делегации. Однако, по оценке "Кан", серия таких сообщений указывает на углубление координации между Израилем и Эмиратами на фоне войны с Ираном.