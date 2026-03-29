29 марта 2026
Внимание, розыск: пропала 78-летняя Мириам Шараби из Ришон ле-Циона

время публикации: 29 марта 2026 г., 01:22 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 01:21
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 78-летней Мириам Шараби из Ришон ле-Циона. В последний раз видели вечером 28 марта. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.55, худая, волосы черные, коротко подстриженные, глаза голубыею

Описание одежды и обуви: серый спортивный костюм, чёрные туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9279444.

