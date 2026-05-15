Израиль

Юрсоветница правительства заявила, что дело против советников Нетаниягу придется закрыть

Суд
Расследование
Биньямин Нетаниягу
Юрсоветник правительства
время публикации: 15 мая 2026 г., 11:26 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 11:31
Участница протестов в маске Исраэля Эйнхорна
Miriam Alster/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара сообщила, что уголовный процесс против советников премьер-министра Йонатана Уриха, Офера Голана и Исраэля Эйнхорна по делу о преследовании государственного свидетеля Шломо Фильбера будет приостановлен, поскольку нет возможности доставить в Израиль находящегося за рубежом политтехнолога Исраэля Эйнхорна.

Как сообщает в пятницу, 15 мая, "Гаарец", юрсоветница называет Эйнхорна центральным и важным свидетелем, чьи показания необходимы для продолжения процесса. Если государству удастся разыскать Эйнхорна и доставить его в Израиль для суда в течение ближайшего года, процесс может быть возобновлен.

В апреле прокуратура признала, что нет возможности доставить в Израиль Исраэля Эйнхорна, которого обвиняют в причастности к преследованию Шломо Фильбера в период пребывания того в статусе государственного свидетеля по "делу 4000".

Судья мирового суда в Петах-Тикве Дрор Клейтман потребовал от прокуратуры прояснить в течение двух недель, как обвинение намерено решать эту проблему и вести дело в отсутствие одного из обвиняемых.

О том же потребовал адвокат Амит Хадад, представляющий других обвиняемых – Йонатана Уриха и Офера Голана. "Обвинение обязано сообщить нам, что оно собирается делать. Прошло много лет. Над головами обвиняемых дамоклов меч. Мы хотим ответов", – заявил Хадад.

Исраэль Эйнхорн, который также подозревается в причастности к незаконной передаче секретного документа изданию Bild, проживает в Сербии. В январе 2026 года полиция впервые объявила, что Эйнхорн является "беглым преступником". Представители полиции сообщили также, что издан ордер на арест Эйнхорна.

Как пишет "Гаарец", израильские власти обратились к Сербии с просьбой о задержании Эйнхорна, однако получили отказ.

