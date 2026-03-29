Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 29 марта, температура немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Усилится ветер. Облачно. Местами дожди.

В Иерусалиме – 9-17 градусов, в Тель-Авиве – 15-20, в Хайфе – 16-21, в Эйлате – 19-25, в Беэр-Шеве – 12-19, на побережье Мертвого моря – 17-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-21, в Ариэле – 10-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-19, на Голанских высотах – 12-18.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 80-220 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 20 км/ч).

В течение недели, до четверга включительно, ожидается дождливая погода. В пятницу – тепло и солнечно. В субботу температура немного понизится, малооблачно.