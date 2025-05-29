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Израиль

"Аль-Арабия": Израиль и ХАМАС согласились на прекращение огня

Саудовская Аравия
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 29 мая 2025 г., 20:12 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 20:22
"Аль-Арабия": Израиль и ХАМАС согласились на прекращение огня
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" передал, что администрация Белого дома получила положительный ответ на новое предложение Виткоффа по освобождению заложников и временному прекращению огня на 60 дней.

По данным телеканала, в ближайшие часы Дональд Трамп объявит о перемирии в Газе и сообщит подробности сделки.

Нет подтверждения этой информации в других источниках.

Телеканал "Кан-11" передал, что источник в Иерусалиме заявил, что "Израилю ничего не известно о согласии на сделку со стороны ХАМАСа".

Ранее Барак Равид корреспондент Walla News, в своем X-блоге сообщил, что источники в ХАМАСе разочарованы новым предложением Виткоффа, считая, что в нем учтены главным образом интересы Израиля.

По информации радиостанции "Кан Бет", если сделка будет заключена, в ее рамках из сектора Газы будут возвращены 10 заложников и 18 тел убитых или погибших в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем. Соглашением предусмотрено прекращение боевых действий в секторе Газы на 60 дней.

По информации "Кан Бет", Израиль принял план Виткоффа. Биньямин Нетаниягу на встрече с семьями заложников сказал: "Мы готовы двигаться вперед, взяв за основу новое предложение Виткоффа".

Израиль
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