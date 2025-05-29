На юге сектора Газы легко ранены трое военнослужащих
время публикации: 29 мая 2025 г., 22:11 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 22:15
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на юге сектора Газы в результате обстрела из РПГ легко ранены трое военнослужащих.
В сообщении говорится, что боевики обстреляли здание, в котором находились израильские военные.
"Раненые доставлены для получения медицинской помощи в больницу, их семьи уведомлены. Вскоре после инцидента террористы были ликвидированы", – сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
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