Опрос "Mаарива": союз Лапида и Беннета стал подарком для Айзенкота

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" стала бы крупнейшей фракцией Кнессета с 23 мандатами.

Блок "Беяхад" Нафтали Беннета и Яира Лапида набирает 22 мандата, на 9 мандатов меньше, чем их партии до слияния.

Партия "Яшар" Гади Айзенкота набирает 17 мандатов, существенно сокращая отставание от Беннета.

У "Демократим" – 10 мандатов, НДИ, ШАС и "Оцма Йегудит" набирают по 9 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ – 6 мандатов, РААМ и "Ционут Датит" – по 4 мандата.