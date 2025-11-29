x
Умерла Анан Бакар Джазмауи, получившая тяжелые травмы в результате нападения бывшего мужа

Криминал в арабском секторе
время публикации: 29 ноября 2025 г., 10:41 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 10:41
Умерла Анан Бакар Джазмауи, получившая тяжелые травмы в результате нападения бывшего мужа
В больнице "Шиба" скончалась 46-летняя Анан Бакар Джазмауи, мать троих детей, получившая тяжелые травмы после того, как бывший муж бросил в нее бутылку с зажигательной смесью.

Подозреваемый, 56-летний житель Джиср аз-Зарки, уже отбывал срок за насилие в семье. На этой неделе ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство – теперь статья будет изменена на убийство.

С начала года в арабском секторе были убити 239 человек.

