Из резиденции президента прокомментировали переименование парка Хаима Герцога в Дублине

В ответ на решение властей Дублина переименовать парк, названный в честь шестого президента Израиля Хаима Герцога, в парк "Свободной Палестины", из резиденции президента Ицхака Герцога заявили: "Мы с беспокойством следим за сообщениями из Ирландии, касающимися намерения нанести ущерб наследию шестого президента Государства Израиль, Хаима Герцога, и символам, выражающим историческую связь между ирландской общественностью и еврейским народом".

"Помимо того, что Хаим Герцог был израильским лидером, он был одним из героев кампании по освобождению Европы от нацистов и личностью, посвятившей свою жизнь утверждению ценностей свободы, толерантности и стремления к миру. Его отец, раввин Ицхак Герцог, занимал пост первого главного раввина свободной Ирландии и оставил значительный след в жизни ирландцев. Решение назвать парк его именем около трех десятилетий назад выражало дань уважения его наследию и крепкую дружбу между ирландским и еврейским народами, которая, к сожалению, ослабла в последние годы", – говорится в заявлении

"Переименование парка, если оно действительно будет осуществлено, станет прискорбным и позорным событием. Мы ожидаем, что наследие того, кто стоял на передовой линии борьбы с антисемитизмом и тиранией, будет удостоено должного уважения и сегодня", – подчеркивается в заявлении.

Напомним, городской совет Дублина принял решение переименовать парк Герцога, названный в честь Хаима Герцога, уроженца города.

Шестой президент Хаим Герцог был сыном главного раввина Северной Ирландии Ицхака Айзика Герцога.

Официальное решение городского совета Дублина не содержит объяснений, однако ирландские евреи (число которых невелико и все время сокращается) рассматривают это как антисемитский шаг, направленный на то, чтобы стереть еврейскую историю города.