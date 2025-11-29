x
29 ноября 2025
|
последняя новость: 14:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 ноября 2025
|
29 ноября 2025
|
последняя новость: 14:54
29 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Власти Дублина решили переименовать парк, названный в честь Хаима Герцога

Ирландия
время публикации: 29 ноября 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 14:58
Власти Дублина решили переименовать парк, названный в честь Хаима Герцога
AP Photo/Peter Morrison

Городской совет Дублина принял решение переименовать парк Герцога, названный в честь Хаима Герцога, уроженца города.

Шестой президент Хаим Герцог был сыном главного раввина Северной Ирландии Ицхака Айзика Герцога.

Официальное решение городского совета Дублина не содержит объяснений, однако ирландские евреи (число которых невелико и все время сокращается) рассматривают это как антисемитский шаг, направленный на то, чтобы стереть еврейскую историю города.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook