Власти Дублина решили переименовать парк, названный в честь Хаима Герцога

Городской совет Дублина принял решение переименовать парк Герцога, названный в честь Хаима Герцога, уроженца города.

Шестой президент Хаим Герцог был сыном главного раввина Северной Ирландии Ицхака Айзика Герцога.

Официальное решение городского совета Дублина не содержит объяснений, однако ирландские евреи (число которых невелико и все время сокращается) рассматривают это как антисемитский шаг, направленный на то, чтобы стереть еврейскую историю города.