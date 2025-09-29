x
29 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
29 сентября 2025
29 сентября 2025
29 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Погода
время публикации: 29 сентября 2025 г., 05:51 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 05:56
Прогноз погоды в Израиле на 29 сентября: понижение температуры, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 29 сентября, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Местами туман.

В Иерусалиме – 17-29 градусов, в Тель-Авиве – 23-29, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 26-35, в Беэр-Шеве – 22-31, на побережье Мертвого моря – 25-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-29, в Ариэле – 20-39, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-35, на Голанских высотах – 21-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

Во вторник-четверг ожидается понижение температуры. В пятницу-субботу – повышение температуры.

