Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 29 сентября, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Местами туман.

В Иерусалиме – 17-29 градусов, в Тель-Авиве – 23-29, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 26-35, в Беэр-Шеве – 22-31, на побережье Мертвого моря – 25-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-29, в Ариэле – 20-39, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-35, на Голанских высотах – 21-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

Во вторник-четверг ожидается понижение температуры. В пятницу-субботу – повышение температуры.