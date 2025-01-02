В Тель-Авиве тяжело ранен мужчина, задержана женщина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 17:32 поступило сообщение о пострадавшем в результате семейного насилия в квартире на улице Бен-Иегуда в Тель-Авиве.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте около 30 лет, лежащим на полу без сознания, у него не было пульса, и он не дышал,

Начав реанимационные мероприятия, медики повезли пострадавшего в реанимационном автомобиле в больницу, он находится в критическом состоянии.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия. По сообщению полиции, речь идет о взаимном насилии: на месте происшествия задержана женщина в возрасте около 40 лет, на ее теле тоже обнаружены следы насилия.

Информация уточняется.