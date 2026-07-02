БАГАЦ аннулировал результаты выборов госконтролера и обязал провести их заново

Высший суд справедливости вынес окончательный вердикт по петициям против избрания адвоката Михаэля Рабело на должность государственного контролера.

В своем вердикте судьи БАГАЦа аннулировали результаты выборов, постановив, что голосование проходило незаконно, поскольку оно не было тайным. По решению БАГАЦа, выборы государственного контролера должны быть проведены повторно.

Рабело, бывший адвокат премьер-министра Биньямина Нетаниягу и партии "Ликуд", был избран Кнессетом государственным контролером во втором туре голосования, получив 61 голос против 57 у бывшего судьи Верховного суда Йосефа Эльрона. В первом туре Эльрон получил 60 голосов – на один меньше необходимого для избрания.

Петиции против избрания Рабело были поданы после сообщений о нарушении тайны голосования: утверждалось, что некоторые депутаты от "Ликуда" документировали свое голосование за ширмой. Ранее БАГАЦ издал условный ордер, обязав Кнессет объяснить, почему результаты голосования не должны быть отменены именно в связи с этими утверждениями.