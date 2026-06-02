ЦАХАЛ сообщил о ликвидации пятерых боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" в Газе. Видео

время публикации: 02 июня 2026 г., 10:10 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 10:23
ЦАХАЛ сообщил, что в последние дни силы 252-й дивизии ликвидировали в секторе Газы пятерых боевиков террористических организаций, которые готовили атаки против израильских военных.

Среди ликвидированных названы Салям Фаиз Хамэд Крэйка, боевик батальона "Шуджаийя" ХАМАСа, занимавшийся подготовкой взрывчатых веществ и снайперских атак против ЦАХАЛа; Саид Фаиз Саид Шамали, командир группы "Нухба" ХАМАСа; Ахмад Али Абд ар-Рахим Халас, командир снайперского подразделения "Исламского джихада".

Кроме того, по данным ЦАХАЛа, были ликвидированы еще два боевика ХАМАСа, устанавливавшие взрывные устройства.

