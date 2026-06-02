ЦАХАЛ увеличил время укрытия при ракетных обстрелах для жителей севера на 30 секунд

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что с 16:00 вторника, 2 июня, время укрытия при ракетных обстрелах в 161 населенном пункте севера Израиля будет увеличено с 60 до 90 секунд.

В командовании тылом подчеркнули, что "продолжают прилагать значительные усилия в области изучения, извлечения уроков и совершенствования систем реагирования для гражданского населения, исходя из понимания, что увеличение времени укрытия способно спасать жизни".

Изменения будут отражены на всех оповестительных платформах Командования тыла.

Полный список населённых пунктов, в которых увеличено время укрытия: https://did.li/JbG6q