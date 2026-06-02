02 июня 2026
последняя новость: 12:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ: около Дженина были захвачены террористы, планировавшие атаку. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
ШАБАК
время публикации: 02 июня 2026 г., 12:27 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 12:30

Бойцы резервного подразделения спецназа "Дувдеван" при координации с общей службой безопасности (ШАБАК) и разведкой бригады "Менаше" задержали в деревне Майталун, юго-восточней Дженина, террористов, планировавших атаку.

Операция была проведена в минувшую пятницу, 30 мая.

По данным армейской пресс-службы, были задержаны трое террористов, находившихся на этапе подготовки нападения.

После задержания бойцы прочесали район и обнаружили самодельный пистолет-пулемет типа "Карло" ("Карл Густав"), спрятанный под землей.

Задержанные переданы следователям ШАБАКа.

