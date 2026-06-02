Последний ультиматум: ШАС и "Яадут а-Тора" требуют утвердить Основной закон об изучении Торы

Глава партии "Дегель а-Тора" Моше Гафни потребовал от коалиции утвердить до выборов Основной закон: об изучении Торы.

Этот законопроект является альтернативой закона о призыве и фиксирует статус учащихся йешив.

Депутаты от партии "Дегель а-Тора" намерены представить законопроект в ближайшее время и требуют от Нетаниягу продвигать его до роспуска Кнессета.

Аналогичное требование ранее выдвинула фракция ШАС. В законе говорится о том, что "государство рассматривает изучение Торы в качестве самостоятельной ценности и определяет ее как основу культурного и исторического наследия еврейского народа".

Наиболее спорным параграфом закона является упоминание того, что "взявшие на себя постоянное и длительное изучение Торы будут считаться отслужившими важную и существенную службу на благо государства Израиль и еврейского народа".

В политических кругах полагают, что поддержка со стороны Нетаниягу позволит ему получить согласие ультраортодоксальных партий на проведение выборов в конце октября. В ШАС и "Яадут а-Тора" в настоящее время настаивают на проведении выборов в середине сентября.