02 июня 2026
Мир

Евросоюз согласовал регламент о высылке нелегалов в третьи страны

время публикации: 02 июня 2026 г., 12:25 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 12:36
Европейская комиссия, Европарламент и государства-члены ЕС достигли предварительного соглашения о порядке высылки мигрантов, которым отказано в постоянном статусе, но которые не могут быть высланы на родину.

Новый регламент предусматривает создание для них специальных центров пребывания за пределами Евросоюза, обещая, что в них будут соблюдаться фундаментальные права депортируемых Он также обязывает граждан третьих стран, которые не могут оставаться на территории ЕС, сотрудничать с властями при высылке.

Как сообщает DW, центры пребывания будут созданы в таких странах как Казахстан, Узбекистан, Руанда и Уганда. Среди санкций для тех, кто откажется добровольно покидать ЕС, – лишение пособий, взятие под стражу, запрет на въезд в Евросоюз в будущем.

Предполагается, что регламент, вызвавший критику правозащитников, будет окончательно согласован в ближайшие недели. В Европейском Союзе усиливаются антимигрантские настроения, отражением чего стал и рост популярности ультраправых партий.

