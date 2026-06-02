Мир

Растет число жертв ударов армии РФ по городам Украины: не менее 17 погибших, свыше 100 раненых

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 02 июня 2026 г., 12:20 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 12:20
Ukrainian Emergency Service via AP
Ukrainian Emergency Service via AP

Число погибших в результате ночных ударов армии РФ по городам Украины возросло до 17. Основной целью российской атаки был Киев. В украинской столице погибли по меньшей мере шесть человек, 65 получили ранения.

В Днепре спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тела восьмилетнего ребенка и женщины, после чего число погибших в городе увеличилось до 11. По данным украинских властей, среди погибших в Днепре двое детей, около 40 человек получили ранения.

В Харькове, по данным городских властей, в результате ударов ракетами и дронами пострадали 10 человек, среди них ребенок.

