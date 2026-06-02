
Израиль

"Регавим": ПА уничтожает археологические объекты в Северной Самарии

Иудея и Самария
время публикации: 02 июня 2026 г., 14:35 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 14:36
Фото: организация "Регавим"

Движение "Регавим" направило официальное требование в правоохранительные органы Израиля с призывом немедленно пресечь масштабные незаконные сельскохозяйственные захваты на территории древнего археологического объекта "Хирбет-Фарсин". Объект расположен на государственных землях примерно в одном километре от поселения Хермеш на севере Самарии.

Согласно данным, собранным полевыми координаторами "Регавим", речь идет о захвате четырех смежных участков на территории исторического памятника, возраст которого составляет около двух тысяч лет (эпоха Второго Храма). Это место хранит библейское название "Переш" (из потомков Менаше) и талмудическое "Кфар-Паршай". На территории объекта ранее были обнаружены миква, погребальные пещеры, подземные системы, а также впечатляющие постройки османского периода.

К письму "Регавим" приложили аэрофотоснимки, свидетельствующие о том, что работы по освоению территории и прокладке дорог начались еще в 2021 году. Однако за последние два года темпы захвата значительно ускорились: вся площадь подверглась масштабной сельскохозяйственной обработке, включая вспашку, посадки и установку капитальных ограждений. Параллельно с сельскохозяйственным захватом на прилегающей территории ведется незаконное строительство. Работы выполняются с применением тяжелой механизированной техники без какого-либо археологического надзора, что приводит к необратимому разрушению исторических слоев почвы и преднамеренному уничтожению объектов национального культурного наследия.

