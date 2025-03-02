Житель Беэр-Шевы обвинен в работе на иранскую разведку

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщают о задержании жителя Беэр-Шевы Дорона Букобзы по подозрению в том, что он был завербован иранскими агентами для подрывной деятельности и слежки в Израиле.

По данным следствия, Букобза предлагал иранцам продать информацию, утверждая, что у него есть доступ к ядерному исследовательскому комплексу.

По этому делу подано обвинительное заключение в окружной суд Беэр-Шевы.

Судя по опубликованным данным, Дорон Букобза был арестован в феврале 2025 года. Установлено, что в течение нескольких месяцев он поддерживал связь с сотрудниками иранской разведки и выполнял их поручения, включая фотографирование объектов и передачу информации.

В сообщении ШАБАКа отмечается, что Дорон Букобза осознавал, что получает задания и деньги от врагов государства Израиля.

За последний год сообщалось о множестве подобных расследований и арестах иранских агентов, которые были завербованы через соцсети или иным способом и выполняли различные "поручения" – от относительно "невинных" до покушений на убийство. Зачастую в качестве обвиняемых по таким делам фигурировали репатрианты из стран бывшего СССР, многие из которых давно живут в Израиле, но испытывали материальные затруднения. Были среди задержанных и уроженцы Израиля – как евреи, так и арабы.