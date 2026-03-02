x
02 марта 2026
|
последняя новость: 19:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 марта 2026
|
02 марта 2026
|
последняя новость: 19:13
02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ нанес удары по более чем 70 объектам "Хизбаллы" в Ливане

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
Ливан
время публикации: 02 марта 2026 г., 18:11 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 18:20
ЦАХАЛ нанес удары по более чем 70 объектам "Хизбаллы" в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о завершении очередной волны авиаударов по инфраструктуре "Хизбаллы" на юге Ливана.

Целями стали более 70 объектов: склады вооружений, пусковые установки и позиции боевиков, предназначавшиеся для проведения террористических атак против израильских военных и мирных жителей.

Перед нанесением ударов были приняты меры по минимизации потерь среди гражданского населения.

ЦАХАЛ заявил, что "Хизбалла" примкнула к иранскому режиму и поплатится за это.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

3-й день войны "Рычание льва": атаки не только из Ирана, но и из Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

878-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

ЦАХАЛ сообщил о новой волне атак на объекты "Хизбаллы" в Ливане