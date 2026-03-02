ЦАХАЛ нанес удары по более чем 70 объектам "Хизбаллы" в Ливане
время публикации: 02 марта 2026 г., 18:11 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 18:20
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о завершении очередной волны авиаударов по инфраструктуре "Хизбаллы" на юге Ливана.
Целями стали более 70 объектов: склады вооружений, пусковые установки и позиции боевиков, предназначавшиеся для проведения террористических атак против израильских военных и мирных жителей.
Перед нанесением ударов были приняты меры по минимизации потерь среди гражданского населения.
ЦАХАЛ заявил, что "Хизбалла" примкнула к иранскому режиму и поплатится за это.
