ЦАХАЛ нанес удары по более чем 70 объектам "Хизбаллы" в Ливане

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о завершении очередной волны авиаударов по инфраструктуре "Хизбаллы" на юге Ливана.

Целями стали более 70 объектов: склады вооружений, пусковые установки и позиции боевиков, предназначавшиеся для проведения террористических атак против израильских военных и мирных жителей.

Перед нанесением ударов были приняты меры по минимизации потерь среди гражданского населения.

ЦАХАЛ заявил, что "Хизбалла" примкнула к иранскому режиму и поплатится за это.