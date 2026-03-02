"Маген Давид Адом" после ракетного обстрела центра страны: нет пострадавших
время публикации: 02 марта 2026 г., 18:04 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 18:04
Телеканалы "Кан-11" и "Кешет-12" сообщали, что после ракетного обстрела центра страны из нескольких городов в чрезвычайные службы поступили сообщения о падении крупных обломков.
Бригады службы "Маген Давид Адом" были отправлены по указанным адресам.
По итогам выездов пресс-служба МАДА сообщила, что в результате обстрела нет пострадавших.
