"Маген Давид Адом" после ракетного обстрела центра страны: нет пострадавших

Телеканалы "Кан-11" и "Кешет-12" сообщали, что после ракетного обстрела центра страны из нескольких городов в чрезвычайные службы поступили сообщения о падении крупных обломков.

Бригады службы "Маген Давид Адом" были отправлены по указанным адресам.

По итогам выездов пресс-служба МАДА сообщила, что в результате обстрела нет пострадавших.