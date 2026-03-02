x
02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

"Маген Давид Адом" после ракетного обстрела центра страны: нет пострадавших

Война с Ираном
Мада
время публикации: 02 марта 2026 г., 18:04
"Маген Давид Адом" после ракетного обстрела центра страны: нет пострадавших
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Телеканалы "Кан-11" и "Кешет-12" сообщали, что после ракетного обстрела центра страны из нескольких городов в чрезвычайные службы поступили сообщения о падении крупных обломков.

Бригады службы "Маген Давид Адом" были отправлены по указанным адресам.

По итогам выездов пресс-служба МАДА сообщила, что в результате обстрела нет пострадавших.

Израиль
