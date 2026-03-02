Нетаниягу посетил место падения ракеты в Бейт-Шемеше: "Я прошу вас выполнять указания Службы тыла"

В понедельник, 2 марта, премьер-министр Израиля посетил Бейт-Шемеш, где накануне в результате попадания иранской ракеты в бомбоубежище при синагоге погибли девять человек.

Пресс-служба премьер-министра приводит слова, сказанные Нетаниягу во время этого визита: "Террористический режим в Тегеране стреляет по мирным жителям, а мы наносим удары по террористическому режиму, чтобы защитить мирных жителей. Мы начали эту операцию, чтобы устранить экзистенциальную угрозу для себя, а также создать условия для того, чтобы мужественный иранский народ смог сбросить с себя ярмо тирании.

Прежде всего, граждане Израиля, я прошу вас выполнять указания Службы тыла. Они спасают жизни. Они спасли много жизней и здесь. Но не все... Я выражаю соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и желаю раненым полного и скорейшего выздоровления. Мы помогаем и будем помогать. Я хочу поблагодарить спасательные службы. Мы отстроим разрушенное заново – и отстроим еще лучше".