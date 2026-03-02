x
02 марта 2026
|
последняя новость: 19:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 марта 2026
|
02 марта 2026
|
последняя новость: 19:13
02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу посетил место падения ракеты в Бейт-Шемеше: "Я прошу вас выполнять указания Службы тыла"

Война с Ираном
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 02 марта 2026 г., 19:03 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 19:03
Нетаниягу посетил место падения ракеты в Бейт-Шемеше: "Я прошу вас выполнять указания Службы тыла"
Фото: Ави Охайон, GPO

В понедельник, 2 марта, премьер-министр Израиля посетил Бейт-Шемеш, где накануне в результате попадания иранской ракеты в бомбоубежище при синагоге погибли девять человек.

Пресс-служба премьер-министра приводит слова, сказанные Нетаниягу во время этого визита: "Террористический режим в Тегеране стреляет по мирным жителям, а мы наносим удары по террористическому режиму, чтобы защитить мирных жителей. Мы начали эту операцию, чтобы устранить экзистенциальную угрозу для себя, а также создать условия для того, чтобы мужественный иранский народ смог сбросить с себя ярмо тирании.

Прежде всего, граждане Израиля, я прошу вас выполнять указания Службы тыла. Они спасают жизни. Они спасли много жизней и здесь. Но не все... Я выражаю соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и желаю раненым полного и скорейшего выздоровления. Мы помогаем и будем помогать. Я хочу поблагодарить спасательные службы. Мы отстроим разрушенное заново – и отстроим еще лучше".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

3-й день войны "Рычание льва": атаки не только из Ирана, но и из Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

Разрешены к публикации имена еще троих погибших при ракетном обстреле Бейт-Шемеша
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

Лапид вновь заявил о поддержке правительства в войне с Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

Командование тылом: "Бомбоубежища и МАМАДы спасли десятки тысяч жизней"