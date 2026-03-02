x
Ближний Восток

СМИ: в районе ядерного объекта в иранском Исфахане были слышны взрывы

Война с Ираном
США
Иран
Израиль
время публикации: 02 марта 2026 г., 18:29 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 18:29
СМИ: в районе ядерного объекта в иранском Исфахане были слышны взрывы
AP Photo/Vahid Salemi

Агентство Reuters со ссылкой на "иранские новостные сайты" сообщило, что в иранском городе Исфахан были слышны мощные взрывы "в районе ядерного объекта и авиабазы".

Исфахан – один из ключевых центров иранской ядерной программы и военно-промышленного комплекса. Здесь расположен крупный ядерный комплекс, включающий завод по конверсии урана и предприятия по производству ядерного металла. В ходе двенадцатидневной войны между Израилем и Ираном, США нанесли удар по ядерному объекту в Исфахане 21 июня с применением бомб-"бункеробойцев" и крылатых ракет.

Ближний Восток
