СМИ: в районе ядерного объекта в иранском Исфахане были слышны взрывы

Агентство Reuters со ссылкой на "иранские новостные сайты" сообщило, что в иранском городе Исфахан были слышны мощные взрывы "в районе ядерного объекта и авиабазы".

Исфахан – один из ключевых центров иранской ядерной программы и военно-промышленного комплекса. Здесь расположен крупный ядерный комплекс, включающий завод по конверсии урана и предприятия по производству ядерного металла. В ходе двенадцатидневной войны между Израилем и Ираном, США нанесли удар по ядерному объекту в Исфахане 21 июня с применением бомб-"бункеробойцев" и крылатых ракет.