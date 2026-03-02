ЦАХАЛ призвал жителей 50 деревень в Ливане эвакуироваться

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение жителям десятков населенных пунктов на территории Ливана. "Действия "Хизбаллы" вынуждают Армию обороны Израиля к ответным действиям, – сказано в этом сообщении. – ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред".

"Ради вашей безопасности, вы должны немедленно эвакуироваться из своих домов и отойти от деревень на расстояние не менее 1000 метров в открытые пространства", – сказано в сообщении, где также приводится список более 50 населенных пунктов, где размещены объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы". В числе этих деревень Арзун, Хауш ар-Рафка, Араб-Салим, Дардагия, Айна, Кана, Дир-Амас, Хула, Шакра, Бинт-Джбейль и другие.

"Любой, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами и боевыми средствами подвергает себя опасности", – завершается это предупреждение.