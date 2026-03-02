Пресс-секретарь ЦАХАЛа выступил с подробностями о расширении операции на "Хизбаллу". Видео

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин выступил с официальным заявлением о ходе военной операции "Рычание льва". Он сообщил, что в ночь на понедельник террористическая организация "Хизбалла" выпустила несколько ракет в направлении Хайфы и северного округа.

"Хизбалла" открыла огонь, это ее выбор начать войну, – подчеркнул Дефрин. – Она заплатит за это огромную цену. Сразу после обстрела мы начали масштабную атаку по целям террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в нескольких районах Ливана, включая Бейрут. Мы нанесли удары по десяткам командных центров и пусковых ракетных установок "Хизбаллы". Мы нанесли удары по высокопоставленным командирам группировки – из оставшихся в рядах этой организации давних высокопоставленных активистов, которые пока оставались в живых. В настоящее время мы изучаем результаты атаки".

Эфи Дефрин сообщил, что после первой волны ударов ЦАХАЛ опубликовал требования об эвакуации жителей более 50 деревень в Ливане, где размещена террористическая инфраструктура и откуда действовали боевики "Хизбаллы", которых ЦАХАЛ уничтожит впоследствии.

"С началом операции "Рычание льва" мы весьма существенно усилили оборонные подразделения и атакующие подразделения на северной границе, – отметил пресс-секретарь ЦАХАЛа. – Мы подготовились к возможности, что "Хизбалла" начнет огонь. И наша готовность позволила нам нанести ответный удар немедленно. Вдоль границы размещены наши силы, которые готовы к обороне и к нападению в любой момент, когда это потребуется".

Дефрин напомнил, что Израиль заранее предупреждал "Хизбаллу", что ее ждет в случае вмешательства в конфликт Израиля с Ираном и нападения на израильских граждан. "Эта террористическая организация совершила большую ошибку, – констатировал бригадный генерал Дефрин. – ЦАХАЛ наносит ответный удар и он продолжит мощно реагировать в дальнейшем. "Хизбалла" заплатит тяжелую цену".

Эфи Дефрин обратился к жителям севера Израиля и подчеркнул, что ЦАХАЛ выполняет свое обязательство по их защите и по защите всего населения Государства Израиль. Он сообщил, что начальник Генштаба в течение ночи провел ряд оперативных совещаний и утвердил программу дальнейших военных действий против "Хизбаллы".