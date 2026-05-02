В Израиле прошли акции протеста против правительства Нетаниягу

В Тель-Авиве вечером в субботу, 2 мая, проходит акция протеста против правительства Биньямина Нетаниягу. Основная разрешенная акция проводилась между площадью Рабина и площадью перед театром "Габима".

Демонстранты требовали равенства в несении бремени воинской службы и выступали за создание государственной комиссии для расследования трагических событий 7 октября 2023 года.

Акции протеста проходили и в других городах, в том числе в Хайфе.