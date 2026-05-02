Тегеран представил иностранным послам план прекращения войны, уже отвергнутый Трампом

В субботу, 2 мая, заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади провел в Тегеране брифинг для иностранных послов, в ходе которого представил иранское предложение по "завершению вооруженного конфликта с США и Израилем". Собрав послов, Гарибабади попытался заручиться поддержкой Китая и России, чтобы те надавили на Белый дом.

Гарибабади сообщил, что официальный план по "окончательному прекращению навязанной войны" уже передан Пакистану, выступающему посредником в переговорах. По словам дипломата, Иран готов к любому развитию событий, однако "мяч теперь на стороне Вашингтона", которому предстоит выбрать между дипломатическим путем и продолжением конфронтации.

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран по-прежнему относится к намерениям Белого дома с "пессимизмом и недоверием", но готов отстаивать свои национальные интересы и безопасность. Он также добавил, что вооруженные силы страны находятся в полной боевой готовности для отражения возможной агрессии.

Заявления иранской стороны прозвучали на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп отверг последние инициативы Тегерана, назвав их неудовлетворительными, и пригрозил возобновлением ударов, если условия сделки не будут пересмотрены в пользу Вашингтона.