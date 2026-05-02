В минувшие выходные ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по 120 объектам "Хизбаллы" на юге Ливана

В течение минувших выходных военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали террористическую инфраструктуру и ликвидировали террористов, действовавших в непосредственной близости от подразделений ЦАХАЛа на юге Ливана.

В результате ударов было уничтожено около 70 военных зданий и 50 объектов инфраструктуры "Хизбаллы" в различных районах.

Среди пораженных целей: штабы, склады с оружием, строения, использовавшиеся в военных целях. Все эти объекты служили "Хизбалле" для подготовки и реализации террористических атак против военнослужащих ЦАХАЛа и мирных граждан Израиля.