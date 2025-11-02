Баарав-Миара против Левина: "Незаконное вмешательство в расследование"

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила письмо министру юстиции Яриву Левину.

В этом письме она отвергла его требование отказаться от участия в расследовании дела Ифат Томер-Йерушалми.

Напомним, что накануне Левин объявил что Гали Баарав-Миара не должна принимать участие в этом расследовании, поскольку она представляла в БАГАЦ ответ военной прокуратуры, который оказался лживым.

"У вас нет полномочий забирать из рук юридического советника правительства полномочия по выполнению закона и передавать эти полномочия другому госслужащему. Ваше письмо лишено какого-либо юридического или фактического обоснования и является попыткой незаконного вмешательства в процесс расследования и соблюдения закона", – говорится в ответе юридического советника.

В ответ на письмо Баарав-Миары министр юстиции заявил: "Судя по всем материалам дела, она

находится в очевидном состоянии конфликта интересов. Если она может утверждать, что не была причастна к этому делу, пусть скажет это ясно и четко. То, что она этого не написала, однозначно свидетельствует о наличии у нее конфликта интересов".

Судя по всему, вопрос об участии юридического советника правительства будет решаться Верховным судом.