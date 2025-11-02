14-летний израильтянин планировал убить Нетаниягу и совершить теракт-самоубийство

Государственная прокуратура подала в окружной суд по делам несовершеннолетних в Тель-Авиве обвинительное заключение против 14-летнего жителя Гуш-Дана, которому инкриминируют контакт с иностранным агентом и передачу сведений врагу.

По версии обвинения, подросток, сочувствовавший "Аль-Каиде" и представлявшийся "мусульманским агентом в центре Тель-Авива", состоял в группе в Signal под названием "Движение кибер- и вооруженного джихада", управляемой иностранным агентом. В сентябре 2025 года куратор поручил участникам группы собрать сведения "для предстоящей операции". Обвиняемый снял на телефон два здания – бывшие военные объекты, передал их координаты и видеоматериалы "для пропагандистского ролика". В переписке он также заявлял о намерении снять тель-авивский полицейский участок и совершить теракты, включая покушение на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, а также теракт-самоубийство с помощью "пояса шахида", нападения на граждан с ножом или с применением "коктейля Молотова". Куратор побуждал его записать видео-обращение "от имени Аль-Каиды" перед осуществлением теракта. Кроме того, подросток пытался примкнуть к ХАМАСу, интересовался изготовлением самодельных взрывных устройств и "актами против безопасности государства".

Суд запретил к публикации любые данные, которые позволили бы идентифицировать обвиняемого.