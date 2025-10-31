x
31 октября 2025
|
последняя новость: 15:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 октября 2025
|
31 октября 2025
|
последняя новость: 15:59
31 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ротман созывает комиссию по законодательству по теме "Сде-Тейман". Левин выступил с комментарием

Кнессет
ЦАХАЛ
Скандалы
время публикации: 31 октября 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 15:37
Ротман созывает комиссию по законодательству по теме "Сде-Тейман". Левин выступил с комментарием
Chaim Goldberg/Flash90

Министр юстиции Ярив Левин ("Ликуд") прокомментировал признание главного военного прокурора в причастности к утечке видео по делу "Сде Тейман", заявив, что "многолетние системы лжи, выстроенные ценой попрания прав целых групп и нанесения ущерба безопасности государства и солдатам ЦАХАЛа, рушатся".

В свою очередь, глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман ("Ционут Датит") объявил о внеочередном заседании в ближайшее воскресенье, 2 ноября, по данной теме. На это заседание приглашены юридический советник правительства Гали Баарав-Миара, начальник следственного управления полиции и другие чиновники.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2025

Адвокат военнослужащих с базы "Сде-Тейман" требует приостановить судебные процедуры
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2025

Глава генштаба ЦАХАЛа подготовит список кандидатов на должность военного прокурора
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2025

Ифат Томер-Йерушалми допросят как ключевую подозреваемую
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2025

Военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми подала в отставку