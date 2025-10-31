Ротман созывает комиссию по законодательству по теме "Сде-Тейман". Левин выступил с комментарием

Министр юстиции Ярив Левин ("Ликуд") прокомментировал признание главного военного прокурора в причастности к утечке видео по делу "Сде Тейман", заявив, что "многолетние системы лжи, выстроенные ценой попрания прав целых групп и нанесения ущерба безопасности государства и солдатам ЦАХАЛа, рушатся".

В свою очередь, глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман ("Ционут Датит") объявил о внеочередном заседании в ближайшее воскресенье, 2 ноября, по данной теме. На это заседание приглашены юридический советник правительства Гали Баарав-Миара, начальник следственного управления полиции и другие чиновники.