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Израиль

Суд признал всеобщую забастовку политической и приказал прекратить ее в 14:30

время публикации: 02 сентября 2024 г., 13:58 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 14:10
Суд признал всеобщую забастовку политической и приказал прекратить ее в 14:30
Avshalom Sassoni/Flash90

Окружной суд по трудовым спорам обязал "Гистадрут" прекратить забастовочные санкции в 14:30, вынеся запретительный ордер по просьбе министерства финансов. В соответствии с вердиктом суда, всеобщая забастовка, объявленная "Гистадрутом" под давлением Штаба семей похищенных, является политической, и одобрена судом быть не может.

Председатель окружного суда по трудовым спорам Адас Яалом постановила, что забастовка, объявленная накануне председателем Всеобщей ассоциации профсоюзов "Гистадрут" Арноном Бен-Давидом, носит политический характер, отклонив аргументы адвоката "Гистадрута" , утверждавшего, что к объявлению забастовки привел и экономический фактор.

Она процитировала Арнона Бен-Давида, который заявил, объявляя забастовку: "Невозможно остаться безучастным перед криками наших детей, убитых в туннелях в Газе, это неприемлемо". Судья указала, что утверждения адвоката "Гистадрута" об экономических факторах, ставших причиной забастовки, неубедительны: "не установлена связь между убийством террористами заложников и экономическими аспектами в израильской экономике".

"Гистадрут" пытался избежать запретительного ордера, обещая прекратить забастовочные санкции в 18:00, поскольку запретительный ордер предотвратит дополнительные забастовки, однако судья отклонила эти просьбы.

Израиль
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Глава "Гистадрута" заявил в суде, что забастовка завершится в 18:00