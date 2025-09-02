Источники: военными задержан мэр Хеврона

Источники в Палестинской автономии сообщают, что в ночь на 2 сентября израильскими военными был задержан мэр Хеврона 70-летний Тайсир Абу Снэйнэ. ЦАХАЛ и ШАБАК пока не комментируют.

Тайсир Абу Снэйнэ является мэром Хеврона с 2017 года, на тот момент он был членом партии ФАТХ. В 2021-2022 годах сформировал собственный "независимый" список. Абу Снэйнэ – бывший учитель математики и выпускник Иорданского университета в Аммане. Был осужден за участие в теракте в Хевроне в 1980 году, в результате которого погибли шесть мирных граждан. Вышел на свободу уже в 1983 году в рамках "обмена пленными" (шестерых израильских солдат в обмен на примерно 4700 заключенных из лагеря Ансар в Южном Ливане и еще 65 заключенных из тюрем в Израиле). В 1993 году Абу Снэйнэ был назначен в вакф, управляющий мечетью Ибрагима в Пещере Патриархов.