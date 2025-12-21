Израиль добивается конфискации судов "флотилии Сумуда", расходы на содержание растут
Израильские власти пытаются добиться через суд конфискации около 50 судов, задержанных после попыток "флотилии Сумуда" прорвать морскую блокаду сектора Газы.
Ключевая проблема для государства – не только юридическая процедура конфискации, но и необходимость длительно держать десятки судов на стоянках, обеспечивать охрану и обслуживание, пока идут разбирательства и поиски владельцев, отмечает "Калькалист".
Правительство Израиля продвигало меры по сокращению бюрократии и юридических задержек именно для того, чтобы уменьшить потенциальные затраты на хранение конфискованных судов.
В ноябре прокуратура подала в окружной суд Хайфы ходатайство о пожизненной конфискации 50 иностранных судов, которые пытались прорвать морскую блокаду Газы в рамках акции "флотилии Сумуда". В материалах прокуратуры утверждается, что некоторые суда принадлежали террористической организации ХАМАС. По версии прокуратуры, требование опирается на международное право, позволяющее задерживать суда, пытавшиеся нарушить морскую блокаду, и на полномочия суда выносить постановления об их конфискации. По данным прокуратуры, ХАМАС осуществлял финансирование, координацию между международными организациями, закупку судов через подставную компанию. Заявленный "гуманитарный груз" оказался менее 5 тонн суммарно – примерно четверть от обычного заполнения одной грузовой машины. Прокуратура заявляет, что целью организаторов были прорыв блокады и провокация в медиапространстве, а не доставка помощи. Прокуратура отмечает: есть сведения о планах сформировать еще одну подобную "флотилию". Решение о пожизненной конфискации судов может охладить пыл организаторов.