Спецназ полиции и ЦАХАЛ ликвидировали в Тамуне боевика, готовившего осуществить теракт

В палестинской деревне Тамун в Самарии бойцы полицейского спецназа и ЦАХАЛа ликвидировали боевика, который, по данным израильских спецслужб, готовился осуществить теракт.

Министерство здравоохранения Рамаллы сообщило, что в результате действий военных в деревне Тамун были ранены пять человек, в том числе трое детей. Несовершеннолетние получили легкие ранения.