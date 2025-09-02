x
02 сентября 2025
02 сентября 2025
02 сентября 2025
02 сентября 2025
Спецназ полиции и ЦАХАЛ ликвидировали в Тамуне боевика, готовившего осуществить теракт

время публикации: 02 сентября 2025 г., 00:17 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 00:17
Спецназ полиции и ЦАХАЛ ликвидировали в Тамуне боевика, готовившего осуществить теракт
Пресс-служба ЦАХАЛа

В палестинской деревне Тамун в Самарии бойцы полицейского спецназа и ЦАХАЛа ликвидировали боевика, который, по данным израильских спецслужб, готовился осуществить теракт.

Министерство здравоохранения Рамаллы сообщило, что в результате действий военных в деревне Тамун были ранены пять человек, в том числе трое детей. Несовершеннолетние получили легкие ранения.

