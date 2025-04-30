ЦАХАЛ подготовил дополнительные пожарные машины и водовозы для тушения огня
время публикации: 30 апреля 2025 г., 19:30 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 19:42
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что дополнительные силы, включая пожарные бригады, приведены в состояние повышенной готовности и готовы немедленно присоединиться к пожарно-спасательным службам.
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Управление технологий и логистики ЦАХАЛа готово предоставить для тушения огня пожарные машины и водовозы, а также дополнительное инженерное оборудование центрального инженерного подразделения Генштаба.
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