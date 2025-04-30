ЦАХАЛ подготовил дополнительные пожарные машины и водовозы для тушения огня

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что дополнительные силы, включая пожарные бригады, приведены в состояние повышенной готовности и готовы немедленно присоединиться к пожарно-спасательным службам.

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

Управление технологий и логистики ЦАХАЛа готово предоставить для тушения огня пожарные машины и водовозы, а также дополнительное инженерное оборудование центрального инженерного подразделения Генштаба.