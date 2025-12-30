Герои, антигерои и события 2025 года, по версии Newsru.co.il

Читатели сайта Newsru.co.il приняли участие в голосовании, по результатам которого определялись "Герои, антигерои и события 2025 года" в 15-ти номинациях: 1) Герой года в мире, 2) Антигерой года в мире, 3) Герой года в Израиле, 4) Антигерой года в Израиле, 5) Человек года. Политика в Израиле, 6) Экономика в Израиле, 7) Наука в Израиле. Исследования года, 8) Хайтек в Израиле. Стартапы года, 9) Медицина в Израиле. Открытия и разработки года, 10) Человек года. Культура в Израиле, 11) Человек года. Спорт в Израиле, 12) Проекты, связанные с трагедией 7 октября, 13) Событие года в мире, 14) Событие года в Израиле, 15) Потеря года.

В этом году, как и в прошлые два, мы отказались от нескольких традиционных номинаций. Сочли невозможным проводить отдельное голосование по "потерям года в Израиле", пока продолжается война – сложно выделить кого-то, драгоценна каждая из жизней, потерянных в ходе войны против террора. Мы выражаем соболезнования семьям и близким погибших.

Пока продолжается война, мы решили, как и в прошлом году, не проводить голосование в номинации "Силы безопасности в Израиле". Все, кто воюют против террористов, заслуживают славы и почета. Скорейшего выздоровления раненым. Пусть воины Израиля возвращаются домой живыми и здоровыми. Все они – победители, все они – герои.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

При составлении списков кандидатов редакция Newsru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметной и значимой была деятельность той или иной персоны/группы/компании/организации в 2025 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

В голосовании, которое проводилось 28-30 декабря, приняли участие 2079 респондентов.

При подведении итогов определялись победитель в номинации и кандидаты, набравшие значительное количество голосов. В номинациях, где "против всех/не могу сделать выбор" было подано больше голосов, чем за отдельного кандидата, победитель не определялся.

В итоге, победители определены в 13 из 15 номинаций.

Победители выделены.

...

ГЕРОИ, АНТИГЕРОИ, СОБЫТИЯ 2025 ГОДА

...

ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Дональд Трамп – президент США, по мнению многих, заслуживший Нобелевскую премию мира – 35%

Ахмед аль-Ахмед, Гефен Битон, Реувен Моррисон, Борис и София Гурман – пытавшиеся остановить террористов в Сиднее – 33%

Владимир Зеленский – президент Украины, которая продолжает оборонительную войну против России – 23%

Против всех/Не могу сделать выбор – 9%

...

АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Владимир Путин – президент РФ, развязавший в феврале 2022 года полномасштабную войну против Украины и угрожающий другим странам Европы – 61%

Грета Тунберг – одна из центральных фигур в ассоциированный с ХАМАСом "флотилии Сумуда" – 29%

Против всех/Не могу сделать выбор – 6%

Хавьер Бардем – знаменитый киноактер, активно поддерживающий бойкот израильской киноиндустрии – 4%

...

ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Двое молодых ультраортодоксов – военнослужащий и гражданский, 8 сентября ликвидировавшие террористов в Иерусалиме – 31%

Рон Дермер – экс-министр стратегического планирования Израиля, сыгравший ключевую роль в переговорах по Газе – 28%

Гали Баарав-Миара – юридический советник правительства, воспринимаемая многими как защитник демократии – 25%

Против всех/Не могу сделать выбор – 16%

...

АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Ифат Томер-Йерушалми – бывшая главный военный прокурор, оказавшаяся под следствием после скандала "Сде-Тейман" – 49%

Айман Удэ – лидер блока ХАДАШ-ТААЛ, объявивший на демонстрации в Хайфе – "Газа побеждает и Газа победит" – 23%

Мики Зоар – министр культуры и спорта, пообещавший лишить финансирования израильскую киноиндустрию – 16%

Против всех/Не могу сделать выбор – 11%

...

ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА В ИЗРАИЛЕ

По завершении предвыборного года мы решили представить в этой номинации лидеров партий, согласно опросам, набирающим наибольшее число мандатов в будущем Кнессете. Тех, между кем будет идти основная борьба за голоса русскоязычных избирателей.

Биньямин Нетаниягу – лидер "Ликуда" – 38%

Против всех/Не могу сделать выбор – 24%

Авигдор Либерман– лидер НДИ – 16%

Итамар Бен-Гвир – лидер "Оцма Йегудит" – 6%

Нафтали Беннет – лидер "Беннет-2026" – 5%

Гади Айзенкот – лидер "Яшар" – 5%

Яир Голан – лидер "Демократим" – 4%

Яир Лапид – лидер "Еш Атид" – 3%

...

ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА В ИЗРАИЛЕ

Концерн Авиационная промышленность и министерство обороны Израиля за самую крупную сделку с Германией по продаже "Хец-3" – 50%

Аркадий Волож – основанная им компания Nebius была выбрана для создания израильского суперкомпьютера – 25%

Против всех/Не могу сделать выбор – 13%

НКО "Цедек Финанси" и "Ревах Наки": БАГАЦ удовлетворил их иск, признав незаконным автоматическое начисление надбавки начальника генштаба к пенсиям – 6%

Организации НААМАТ, форум "Двора" и "Женское лобби", комиссия по назначениям: за борьбу с дискриминацией женщин при назначениях – 5%

...

НАУКА В ИЗРАИЛЕ. ИССЛЕДОВАНИЯ ГОДА

Институт Вейцмана – за создание ДНК-чипа, способного быстро синтезировать вирусные белки и тестировать реакцию на них иммунной системы – 42%

Институт Вейцмана – за исследование того, как клеточный "мусор" открывает новый механизм иммунной защиты от бактерий – 19%

Против всех/Не могу сделать выбор – 17%

Хайфский Технион – за исследование, показавшее, что в хаотическом броуновском движении есть "скрытый" порядок – 13%

Еврейский университет Иерусалима – за исследование, которое показало, что для понимания речи мозг использует такие же вычисления, как и ИИ – 8%

...

ХАЙТЕК В ИЗРАИЛЕ. СТАРТАПЫ ГОДА

Quantum Art – за разработку архитектуры для квантового компьютера, которую можно масштабировать – 35%

Против всех/Не могу сделать выбор – 25%

Moonshot Space – за проект электромагнитной пусковой установки для вывода грузов в космос – 24%

VAST Data – за создание новой инфраструктуры для ИИ с измененным принципом хранения данных – 16%

...

МЕДИЦИНА В ИЗРАИЛЕ. ОТКРЫТИЯ И РАЗРАБОТКИ ГОДА

OncoRedox – за проект "рак по капле крови" – 43%

Concenter Biopharma – за создание нового препарата против диабета 2 типа – 35%

Imagene AI – за разработку ИИ-платформы, которая ускоряет постановку диагноза – 12%

Против всех/Не могу сделать выбор – 10%

...

ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА В ИЗРАИЛЕ

Юваль Рафаэль – певица, занявшая второе место на конкурсе "Евровидение-2025" – 33%

Эли Шараби – бывший заложник, его книга вошла в список лучших изданий по версии Telegraph – 25%

Галь Гадот – актриса, лауреат премии "Генезис" – 21%

Евгений и Лена Коган – книжный магазин, культурный центр и издательство "Бабель" – 11%

Против всех/Не могу сделать выбор – 8%

Надав Лапид – кинорежиссер, с фильмом "Да" – 2%

...

ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ В ИЗРАИЛЕ

Против всех/Не могу сделать выбор – 27%

Анастасия Горбенко – плавание, медалистка чемпионата Европы, рекордсменка Израиля – 21%

Ами Дадаон – плавание, четыре золотые и одна серебряная медали на паралимпийском ЧМ – 20%

Юлия Сачков – кикбоксинг, победа на чемпионате мира в Абу-Даби – 17%

...

ПРОЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТРАГЕДИЕЙ 7 ОКТЯБРЯ

Проект "Баобаб", помогающий девушкам-военнослужащим, пережившим трагедию 7.10 – 33%

Против всех/Не могу сделать выбор – 24%

OTEF. Проект Романа Каплуна и Зои Альберт Кац – 21%

Виртуальный мемориал "Седьмое октября": летопись одного дня – 14%

Проект "7.10" – музыкальный клип на пяти языках "Не забудем 7 октября" – 8%

...

СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Война Израиля с Ираном, удары США по иранским ядерным объектам – 64%

Война в Украине, продолжающаяся почти четыре года – 19%

Масштабное внедрение ИИ в рабочие процессы – 10%

Ханукальный теракт в Сиднее – 3%

Глобальная тарифная война Трампа – 3%

Против всех/Не могу сделать выбор – 2%

Гражданская война в Судане – 0%

...

СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Сделка, которая привела к возвращению из Газы всех оставшихся в живых заложников – 73%

"Катаргейт": дело в отношении советников Нетаниягу, подозреваемых в продвижении интересов Катара – 8%

Борьба за формат расследования провала 7 октября – 6%

Установление режима прекращения огня в Газе и Ливане – 5%

Против всех/Не могу сделать выбор – 4%

Решение правительства Израиля закрыть "Галей ЦАХАЛ" – 3%

Обращение Нетаниягу к президенту Израиля с просьбой об амнистии – 1%

...

ПОТЕРЯ ГОДА

Против всех/Не могу сделать выбор – 22%

Стэнли Фишер – финансист, бывший глава Банка Израиля (США) – 18%

Оззи Осборн – рок-музыкант (Великобритания) – 11%

Саша Окунь – художник (Израиль) – 8%

Дэвид Линч – режиссер (США) – 5%

Левон Оганезов – музыкант (Россия, США) – 5%

Родион Щедрин – композитор (СССР, Германия) – 5%

Также были названы следующие имена: Алон Абутбуль – актер (Израиль, США), Джорджо Армани – модельер и предприниматель (Италия), Мухаммад Бакри – актер и режиссер (Израиль, Палестинская автономия), Эрик Булатов – художник (Россия), Михаил Гробман – художник и поэт (Израиль), Вадим Жук – поэт и драматург (Россия), Виталий Коротич – поэт, бывший главред "Огонька" (Украина, Россия), Ирена Лесневская – основательница REN-TV (Россия), Марио Варгас Льоса – писатель (Перу), Вадим Мищук – бард, музыкант (Россия), Тацуя Накадай – актер (Япония), Дан Маргалит – журналист и телеведущий (Израиль), Валерий Панов – балетмейстер (Израиль), Роберт Рэдфорд – актер и режиссер (США), Том Стоппард – драматург (Великобритания), Аркадий Троянкер – книжный график, издатель (Израиль), Папа Римский Франциск (Ватикан), Джин Хэкмен – актер (США).

Голосование было начато до того, как стало известно о смерти Брижит Бардо.