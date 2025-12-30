x
30 декабря 2025
Израиль

В русле реки Беэр-Шева обнаружено тело пропавшего без вести

Наводнение
время публикации: 30 декабря 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 09:24
В русле реки Беэр-Шева обнаружено тело пропавшего без вести
Пожарно-спасательная служба Южного округа

Пожарно-спасательные службы, которые в течение многих часов вели поисково-спасательную операцию в районе Беэр-Шевы, в ходе прочесывания русла реки обнаружили тело пропавшего без вести.

На место были вызваны медики "Маген Давид Адом", которые констатировали смерть мужчины в возрасте около 20 лет. Начата операция по извлечению останков пропавшего, тело будет передано на идентификацию.

Израиль
