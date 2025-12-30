В русле реки Беэр-Шева обнаружено тело пропавшего без вести

Пожарно-спасательные службы, которые в течение многих часов вели поисково-спасательную операцию в районе Беэр-Шевы, в ходе прочесывания русла реки обнаружили тело пропавшего без вести.

На место были вызваны медики "Маген Давид Адом", которые констатировали смерть мужчины в возрасте около 20 лет. Начата операция по извлечению останков пропавшего, тело будет передано на идентификацию.