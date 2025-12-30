x
30 декабря 2025
|
последняя новость: 11:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 декабря 2025
|
30 декабря 2025
|
последняя новость: 11:59
30 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ предупреждает: с 16:00 до 19:00 у северной границы будут слышны взрывы

Галилея
время публикации: 30 декабря 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 10:46
ЦАХАЛ предупреждает: с 16:00 до 19:00 у северной границы будут слышны взрывы
Фото: А.Завин / NEWSru.co.il

Службы безопасности разослали предупреждение муниципальным властям приграничных районов: в период с 16:00 до 19:00 в Кирьят-Шмоне и других населенных пунктах Галилеи будет работать артиллерия, ожидаются звуки выстрелов и взрывов.

Речь идет об оперативных действиях израильских сил в районе. В случае возникновения неучетной ситуации в сфере безопасности будет выпущено отдельное предупреждение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 декабря 2025

На побережье Средиземного моря в Израиле были слышны взрывы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2025

На севере Израиля проходят учения ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 декабря 2025

В центре Израиля были слышны взрывы