ЦАХАЛ предупреждает: с 16:00 до 19:00 у северной границы будут слышны взрывы

Службы безопасности разослали предупреждение муниципальным властям приграничных районов: в период с 16:00 до 19:00 в Кирьят-Шмоне и других населенных пунктах Галилеи будет работать артиллерия, ожидаются звуки выстрелов и взрывов.

Речь идет об оперативных действиях израильских сил в районе. В случае возникновения неучетной ситуации в сфере безопасности будет выпущено отдельное предупреждение.