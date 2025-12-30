ЦАХАЛ предупреждает: с 16:00 до 19:00 у северной границы будут слышны взрывы
время публикации: 30 декабря 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 10:46
Службы безопасности разослали предупреждение муниципальным властям приграничных районов: в период с 16:00 до 19:00 в Кирьят-Шмоне и других населенных пунктах Галилеи будет работать артиллерия, ожидаются звуки выстрелов и взрывов.
Речь идет об оперативных действиях израильских сил в районе. В случае возникновения неучетной ситуации в сфере безопасности будет выпущено отдельное предупреждение.
Ссылки по теме