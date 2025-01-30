Даниэль Хагари: "Мы не позволим ХАМАСу нарушить условия соглашения"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с официальным заявлением по случаю освобождения восьмерых заложников, похищенных террористами в "черную субботу" 7 октября 2023 года.

"Сегодня мы завершили операцию по возвращению еще восьми похищенных, – заявил он. – Арбель Иехуд, Гади Мозес, Агам Бергер и пятеро граждан Таиланда, которые были похищены 7 октября. Арбель Иехуд была похищена из кибуца Нир-Оз вместе с ее возлюбленным Ариэлем Кунио, который до сих пор удерживается в плену ХАМАСа. Ее брат Долев был убит в тот день".

"80-летний Гади Мозес был похищен из кибуца Нир-Оз вместе с пятью членами своей семьи, – продолжил Хагари. – Многие жители кибуца Нир-Оз были убиты, 74 были похищены: женщины, мужчины и дети. Мы обязались вернуть всех: живых для восстановления, погибших – для захоронения".

"Сегодня утром вернулась Агам Бергер, военнослужащая ЦАХАЛа, последняя из наблюдательниц, похищенных с базы "Нахаль Оз". Таким образом, были возвращены все наблюдательницы, которые были похищены утром 7 октября. Мы рады, что вы здесь. Агам и ее подруги-наблюдательницы геройски действовали в то утро, мужественно сражаясь с кровожадным врагом. Они выполняли свои задачи до самых последних минут. Мы обнимаем семьи погибших в бою на базе "Нахаль-Оз" и продолжаем сопровождать их, на нас лежит ответственность тщательно расследовать все, что произошло, и предоставить семьям результаты расследования – как можно скорее и при полной прозрачности. Затем эти результаты будут представлены общественности", – продолжил пресс-секретарь ЦАХАЛа.

"Мы обязаны вернуть 82 заложников, которых продолжают удерживать в секторе Газы. Тяжелые кадры, которые мы видели сегодня утром в трансляции из Газы, демонстрируют явную опасность для жизней Арбель и Гади, – подчеркнул Хагари. – И ХАМАС несет ответственность за это. Мы передали им, что не смиримся с подобной угрозой для похищенных. Мы привержены соглашению, утвержденному политическим руководством, и мы будем действовать с тем, чтобы полностью реализовать его. Мы не позволим ХАМАСу нарушить соглашение".

Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, что армия готовится к возвращению других заложников, запланированному на субботу, 1 февраля. Он также рассказал о продолжении антитеррористических операций в Иудее и Самарии и о гибели в ходе боевых действий в Самарии старшего сержанта Лиама Хази, бойца спецназа "Харув" бригады "Кфир".