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Израиль

ХАМАС угрожает отменить освобождение заложников, запланированное на субботу

Газа
Заложники
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 30 января 2025 г., 20:20 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 20:20
ХАМАС угрожает отменить освобождение заложников, запланированное на субботу
AP Photo/Jehad Alshrafi

По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", ХАМАС сообщил посредникам, что может быть отменено освобождение следующей партии заложников, запланированное на субботу.

Руководство террористической группировки требует от Израиля и посредников сообщить точные данные по количеству палаток и "вагончиков" для жилья, которые планируется поставить для населения сектора, а также данные по количеству грузовиков с гуманитарной помощью, которым будет разрешено въехать в сектор сразу после передачи заложников.

Израиль
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