ХАМАС угрожает отменить освобождение заложников, запланированное на субботу

По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", ХАМАС сообщил посредникам, что может быть отменено освобождение следующей партии заложников, запланированное на субботу.

Руководство террористической группировки требует от Израиля и посредников сообщить точные данные по количеству палаток и "вагончиков" для жилья, которые планируется поставить для населения сектора, а также данные по количеству грузовиков с гуманитарной помощью, которым будет разрешено въехать в сектор сразу после передачи заложников.