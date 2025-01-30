ХАМАС угрожает отменить освобождение заложников, запланированное на субботу
время публикации: 30 января 2025 г., 20:20 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 20:20
По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", ХАМАС сообщил посредникам, что может быть отменено освобождение следующей партии заложников, запланированное на субботу.
Руководство террористической группировки требует от Израиля и посредников сообщить точные данные по количеству палаток и "вагончиков" для жилья, которые планируется поставить для населения сектора, а также данные по количеству грузовиков с гуманитарной помощью, которым будет разрешено въехать в сектор сразу после передачи заложников.
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