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Израиль

Уничтожены двое террористов, участвовавших в похищении наблюдательниц ЦАХАЛа

Ликвидация
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 30 января 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 20:42
Уничтожены двое террористов, участвовавших в похищении наблюдательниц ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

После освобождения всех пятерых наблюдательниц ЦАХАЛа ("тацпитаниот") из плена ХАМАСа ЦАХАЛ и ШАБАК опубликовали совместное заявление о ликвидации двух террористов ХАМАСа, участвовавших в массовой резне в "черную субботу" 7 октября и в похищении наблюдательниц с базы "Нахаль-Оз".

В прошлом месяце, до вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газы, был ликвидирован Хайтам Хазам Хиджази Раджаб, террорист "Нухбы" из батальона "Шаджайя". Он был уничтожен при помощи авиаудара с воздуха. Хиджази Раджаб участвовал в нападении на базу "Нахаль-Оз", в массовых убийствах и в похищении наблюдательниц. Во время войны он руководил множеством операций против сил ЦАХАЛа.

В сентябре 2024 года был ликвидирован террорист Мухаммад Ахмад Фаридж Саид, боевик батальона "Шати" террористической организации ХАМАС. Он был причастен к похищению наблюдательницы ЦАХАЛа Наамы Леви. Вместе с ним были уничтожены несколько других боевиков ХАМАСа.

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