В Эйлат зашел американский эсминец, оснащенный системой перехвата баллистических ракет
время публикации: 30 января 2026 г., 11:47 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 11:54
В порт Эйлата зашел американский эсминец Jack H. Lucas (DDG-125). Об этом сообщают израильские СМИ.
Jack H. Lucas – это новейшая модификация Arleigh Burke Flight III, оснащенная усиленным набором вооружений и систем. Помимо прочего, этот эсминец вооружен зенитными ракетами и противоракетными системами (в том числе SM-3 – для перехвата баллистических ракет). Он также несет крылатые ракеты Tomahawk большой дальности для ударов по наземным целям.
Формально заявлено, что речь идет о "рутинном заходе". Но появление этого эсминца усиливает противоракетную оборону Эйлата в случае атак со стороны Ирана или Йемена.