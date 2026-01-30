В Эйлат зашел американский эсминец, оснащенный системой перехвата баллистических ракет

x
время публикации: 30 января 2026 г., 11:47 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 11:54
Эсминец Jack H. Lucas (DDG-125)
United States Navy/Huntington Ingalls Industries

В порт Эйлата зашел американский эсминец Jack H. Lucas (DDG-125). Об этом сообщают израильские СМИ.

Jack H. Lucas – это новейшая модификация Arleigh Burke Flight III, оснащенная усиленным набором вооружений и систем. Помимо прочего, этот эсминец вооружен зенитными ракетами и противоракетными системами (в том числе SM-3 – для перехвата баллистических ракет). Он также несет крылатые ракеты Tomahawk большой дальности для ударов по наземным целям.

Формально заявлено, что речь идет о "рутинном заходе". Но появление этого эсминца усиливает противоракетную оборону Эйлата в случае атак со стороны Ирана или Йемена.

